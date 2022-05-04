Демонтаж памятника советскому разведчику на Украине сняли на видео

Известно, что Николай Иванович Кузнецов действовал на западе оккупированной гитлеровцами Украины, и лично уничтожил 11 гитлеровских высокопоставленных офицеров и военнослужащих.

В городе Ровно Кузнецов действовал с октября 1942 года по ноябрь 1943 года. В 1944 году Кузнецов погиб в Львовской области. Впоследствии его останки были перезахоронены во Львове.