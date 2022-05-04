Эксперт дал прогноз, когда снимут санкции с России

Введенные Западом антироссийские санкции не устраивают многие страны.

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Как сообщает «Прайм», по итогам саммита G-20 стало ясно, что они хотят либо отменить их, либо не вводить вовсе. Рост цен на товары и услуги все больше волнует население США и Европы, и уже заходит речь об отмене санкций.

"США уже отменили санкции на импорт удобрений из России, разрешило поставку в Россию технологий, ПО и оборудования (процессоров, комплектующих), связанных с интернетом", — считает доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Европа начала поговаривать о “разморозке” российского газопровода “Северный поток — 2”. Многие видят, что Россия перестраивает внутренний рынок и находит новых торговых партнеров и задумываются — а есть ли в этих ограничениях смысл.

По мнению Тимофеева, отмена санкций неизбежна, но через несколько лет или несколько месяцев это произойдет — зависит от того, насколько значимым окажется удар по уровню жизни в США и Европе.