Россиянам дали советы по возвращению в рабочий ритм после праздников

Стало известно, как правильно настроиться на рабочий лад после праздников, сообщают «Известия» со ссылкой на «Газету.Ru».

Прежде всего, необходимо найти мотивацию. Также необходимо заранее приготовить одежду для работы, документы, которые потребуются. Эксперты советуют завести будильник и ложиться отдыхать пораньше, чтобы выспаться.

Также необходимо уделить внимание подготовке рабочего места: разобрать документы, прибраться в ящиках стола, а также почистить файлы на компьютере. При этом нет необходимости стремления решить в первый рабочий день большое количество задач, а также планировать новые.