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1 час назад

Россиянам дали советы по возвращению в рабочий ритм после праздников

Национальная Служба Новостей

Стало известно, как правильно настроиться на рабочий лад после праздников, сообщают «Известия» со ссылкой на «Газету.Ru».

Россиянам дали советы по возвращению в рабочий ритм после праздников
Фото: nsn.fmnsn.fm

Прежде всего, необходимо найти мотивацию. Также необходимо заранее приготовить одежду для работы, документы, которые потребуются. Эксперты советуют завести будильник и ложиться отдыхать пораньше, чтобы выспаться.

Также необходимо уделить внимание подготовке рабочего места: разобрать документы, прибраться в ящиках стола, а также почистить файлы на компьютере. При этом нет необходимости стремления решить в первый рабочий день большое количество задач, а также планировать новые.

Ранее коммерческий директор BRONEVIK.com Алексей Исаев в пресс-центре НСН назвал самые популярные внутренние направления на майские праздники.

Общество,После праздников,Алексей Исаев,
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