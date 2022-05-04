В 28 городах России пройдут парады Победы

Военные парады 9 Мая проведут в 28 российских городах, к ним привлечены около 65 тыс. человек, свыше 460 воздушных судов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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"В этом году военные парады пройдут в 28 городах России", - сказал Шойгу на селекторном совещании в среду.

По его словам, в военных парадах, которые состоятся в регионах РФ в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, "будет задействовано почти 65 тыс. человек, около 2 тыс. 400 образцов вооружения и военной техники, более 460 воздушных судов".

Парадные расчеты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища впервые пройдут в пешем строю во время парада на Красной площади, отметил Шойгу.

"Впервые в пешем строю пройдут парадные расчеты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища", - отметил министр.

Он напомнил, что всего в параде примут участие 11 тыс. человек, 131 образец вооружения и военной техники, 77 летательных аппаратов.

"В составе механизированной колонны по Красной площади первый раз проедут современные 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", оснащенные автоматизированной системой управления наведением и огнем", - добавил он.