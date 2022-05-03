В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
30 минут назад

Папа римский созвонился с патриархом Кириллом

Lenta.ru

Папа римский Франциск созвонился с патриархом московским и всея Руси Кириллом. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Папа римский созвонился с патриархом Кириллом
Фото: ReutersReuters

Понтифик уточнил, что общался с главой РПЦ около 40 минут с помощью Zoom, при этом половину времени иерархи обсуждали российскую спецоперацию на Украине. В ходе беседы Франциск признался, что «ничего в этом не понимает», но желает скорейшего прекращения конфликта.

Ранее Франциск выразил надежду, что конфликт на Украине закончится 9 мая, но отметил, что настроен пессимистично. Он добавил, что не видит достаточного желания для установления мира.

Патриарх Кирилл: "Россия никогда ни на кого не нападала"

Также папа Римский заявил, что готов отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что не планирует посещать Киев до того, как сможет отправиться с визитом в Москву.

Общество,ФРАНЦИСК,Патриарх Кирилл,Владимир Путин,РПЦ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители