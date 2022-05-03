Папа римский созвонился с патриархом Кириллом

Папа римский Франциск созвонился с патриархом московским и всея Руси Кириллом. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

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Понтифик уточнил, что общался с главой РПЦ около 40 минут с помощью Zoom, при этом половину времени иерархи обсуждали российскую спецоперацию на Украине. В ходе беседы Франциск признался, что «ничего в этом не понимает», но желает скорейшего прекращения конфликта.

Ранее Франциск выразил надежду, что конфликт на Украине закончится 9 мая, но отметил, что настроен пессимистично. Он добавил, что не видит достаточного желания для установления мира.