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1 час назад

Киселев пообещал посетить Мариуполь после визита Соловьева

Lenta.ru

Генеральный директор «России сегодня», телеведущий Дмитрий Киселев пообещал посетить Мариуполь после визита в этот город журналиста Владимира Соловьева. Об этом он сообщил «Газете.ру».

Киселев пообещал посетить Мариуполь после визита Соловьева
Фото: ТАССТАСС

«Обязательно», — ответил Киселев на вопрос, планирует ли он приехать в Мариуполь.

При этом он уточнил, что точной даты визита пока нет.

Владимир Соловьев приехал в Мариуполь 3 мая. Как рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, вместе с журналистом они побывали на металлургическом заводе имени Ильича и в морском торговом порту.

Общество,Денис Пушилин,Владимир Соловьев,Дмитрий Киселев,
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