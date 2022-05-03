Киселев пообещал посетить Мариуполь после визита Соловьева

Генеральный директор «России сегодня», телеведущий Дмитрий Киселев пообещал посетить Мариуполь после визита в этот город журналиста Владимира Соловьева. Об этом он сообщил «Газете.ру».

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«Обязательно», — ответил Киселев на вопрос, планирует ли он приехать в Мариуполь.

При этом он уточнил, что точной даты визита пока нет.