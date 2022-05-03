Соловьев приехал в Мариуполь

Российский телеведущий Владимир Соловьев опубликовал в своем Telegram-канале фото встречи с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным в Мариуполе.

Фото: Telegram-канал СОЛОВЬЁВ Telegram-канал СОЛОВЬЁВ

На фото он разговаривает с Пушилиным на проходной металлургического комбината имени Ильича.

Ранее стало известно, что на Соловьева готовили покушение, ФСБ предотвратила его. Соловьев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «пожаловался» на журналиста и попросил, чтобы с ним «разобрались в России».

В апреле Минобороны РФ сообщило об освобождении комбината от украинских военных. По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу, сам Мариуполь, в котором расположен комбинат, освобожден, а на заводе «Азовсталь» остаются заблокированными украинские боевики.