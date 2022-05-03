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58 минут назад

Телеведущий Соловьев приехал в Мариуполь и встретился с главой ДНР Пушилиным

Газета.Ruиещё 5

Российский телеведущий Владимир Соловьев опубликовал в своем Telegram-канале фото встречи с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным в Мариуполе.

Соловьев приехал в Мариуполь
Фото: Telegram-канал СОЛОВЬЁВTelegram-канал СОЛОВЬЁВ

На фото он разговаривает с Пушилиным на проходной металлургического комбината имени Ильича.

Ранее стало известно, что на Соловьева готовили покушение, ФСБ предотвратила его. Соловьев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «пожаловался» на журналиста и попросил, чтобы с ним «разобрались в России».

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В апреле Минобороны РФ сообщило об освобождении комбината от украинских военных. По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу, сам Мариуполь, в котором расположен комбинат, освобожден, а на заводе «Азовсталь» остаются заблокированными украинские боевики.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Общество,Владимир Зеленский,Владимир Соловьев,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Минобороны России,ФСБ,
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