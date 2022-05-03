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32 минуты назад

Соловьев приехал в Мариуполь

Lenta.ruиещё 1

Журналист Владимир Соловьев приехал в Мариуполь. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Соловьев приехал в Мариуполь
Фото: Telegram-канал СОЛОВЬЁВTelegram-канал СОЛОВЬЁВ

Телеведущий выложил фотографию с главой Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным.

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«С Денисом Пушилиным в Мариуполе на проходной Завода Ильича. Все подробности уже завтра в Утреннем шоу Полный Контакт радиостанции ВестиFM и канала СоловьевLive», — рассказал он.

25 апреля президент России Владимир Путин сообщил, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли попытку убийства Соловьева. Глава государства рассказал, что его убийство планировали неонацисты, а заказчиком названа Служба безопасности Украины (СБУ).

Общество,Владимир Соловьев,Владимир Путин,ФСБ,СБУ,
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