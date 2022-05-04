Собчак пошутила над Соловьевым

Журналистка и блогерша Ксения Собчак пошутила над телеведущим Владимиром Соловьевым, который принес в студию программы «Полный контакт» британскую противотанковую ракету NLAW, привезенную из Донбасса. Соответствующий комментарий она разместила в своем Telegram-канале.

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Собчак иронично назвала телеведущего «военным инструктором».

«Кому-нибудь удалось посчитать, сколько он (Владимир Соловьев — прим. «Ленты.ру») там на фронте пробыл? Я ставлю на то, что меньше суток», — сказала она.

Соловьев показал трофейную ракету NLAW в эфире своей программы «Полный контакт» 4 мая. Телеведущий также высказался об особенностях этого оружия.

«Штучка довольно удобная, поэтому наши ее осваивают, но, вежливо говоря, сильно переоцененная», — описал Соловьев ракету, добавив, что подобное трофейное оружие есть в большом количестве в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР И ЛНР).

Помимо того, он уточнил, что привез ракету из Донецка.