В сети появилось видео с украинской бабушкой, которая вышла к бойцам ВСУ с красным Знаменем Победы, а позже стала символом российской спецоперации на Украине. Видео с пожилой женщиной опубликовал Telegram-канал «Известия».

Как рассказала сама женщина, ее зовут Анна, она проживает в Двуреченском районе Харьковской области в 12 километрах от границы с Россией.

«Сейчас позвоним, может эвакуируют вас», — сказал один из военных.

Ранее в сети появилось видео, на котором дедушка и бабушка приняли солдат ВСУ за российских военных и радостно встретили их с Красным Знаменем Победы. Один из украинских солдат дал бабушке продукты, но отнял Знамя Победы и растоптал его. Женщина отказалась принимать продукты и подчеркнула, что за этот флаг воевали ее родители.