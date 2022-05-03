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1 час назад

Стало известно место жительства бабушки, которая вышла к украинцам со Знаменем Победы

Газета.Ru

В сети появилось видео с украинской бабушкой, которая вышла к бойцам ВСУ с красным Знаменем Победы, а позже стала символом российской спецоперации на Украине. Видео с пожилой женщиной опубликовал Telegram-канал «Известия».

Как рассказала сама женщина, ее зовут Анна, она проживает в Двуреченском районе Харьковской области в 12 километрах от границы с Россией.

«Сейчас позвоним, может эвакуируют вас», — сказал один из военных.

Ранее в сети появилось видео, на котором дедушка и бабушка приняли солдат ВСУ за российских военных и радостно встретили их с Красным Знаменем Победы. Один из украинских солдат дал бабушке продукты, но отнял Знамя Победы и растоптал его. Женщина отказалась принимать продукты и подчеркнула, что за этот флаг воевали ее родители.

19 апреля первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал об этом резонансном событии с украинской бабушкой в ООН.

Общество,Видео,Дмитрий Полянский,ООН,
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