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52 минуты назад

"Поезд Победы" 9 мая отправится из Москвы до мемориала "Героям-панфиловцам" в Подмосковье

ТАССиещё 5

"Поезд Победы" с ветеранами и тружениками тыла Великой Отечественной войны 9 мая отправится с Рижского вокзала в Москве до остановочного пункта Дубосеково в Подмосковье, где находится мемориал "Героям-панфиловцам". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе МЖД.

"Поезд Победы" 9 мая отправится из Москвы до мемориала "Героям-панфиловцам"
Фото: ТАССТАСС

"9 мая с Рижского вокзала отправится "Поезд Победы" до станции Дубосеково, где расположен мемориал "Героям-панфиловцам". Состав из 11 вагонов будет вести паровоз серии П-36 "Победа" (сдвоенный) в праздничном оформлении, которое воссоздает исторический облик паровозов, прибывших на Рижский и Белорусский вокзалы с воинами-победителями в июле победного 1945 года", - говорится в сообщении.

Пассажирами поезда станут ветераны, труженики тыла, молодежь МЖД, воспитанники Московской детской железной дороги.

"Следуя по маршруту, паровоз дает гудок, приветствуя встречающих его людей на станциях. В пути предусмотрена развлекательная программа с песнями и стихами военных лет в исполнении артистов, одетых в солдатскую форму, обед из полевой кухни", - отметили в пресс-службе.

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