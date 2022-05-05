"Поезд Победы" 9 мая отправится из Москвы до мемориала "Героям-панфиловцам"

"9 мая с Рижского вокзала отправится "Поезд Победы" до станции Дубосеково, где расположен мемориал "Героям-панфиловцам". Состав из 11 вагонов будет вести паровоз серии П-36 "Победа" (сдвоенный) в праздничном оформлении, которое воссоздает исторический облик паровозов, прибывших на Рижский и Белорусский вокзалы с воинами-победителями в июле победного 1945 года", - говорится в сообщении.