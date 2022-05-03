Россиянам рассказали, как вернуться в рабочий ритм после праздников

«Чтобы настроиться на работу, можно воспользоваться несколькими советами. Во-первых, найдите мотивацию. Подумайте о том, что при встрече вы расскажете коллегам, какими новостями поделитесь. Может быть, во время отдыха к вам пришла интересная идея по развитию ваша проекта? Заранее приготовьте одежду, в которой пойдете в офис, документы, которые вам потребуются, заведите будильник и ложитесь отдыхать пораньше, чтобы выспаться», — сказал он.