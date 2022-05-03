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1 час назад

Россиянам рассказали, как вернуться в рабочий ритм после праздников

Газета.Ru

Вернуться к рабочему ритму после праздников иногда бывает сложно. О том, что поможет настроиться на работу, в беседе с «Газетой.Ru» рассказал проректор по учебной работе «Университета 2035» Олег Сулименко.

Россиянам рассказали, как вернуться в рабочий ритм после праздников
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Чтобы настроиться на работу, можно воспользоваться несколькими советами. Во-первых, найдите мотивацию. Подумайте о том, что при встрече вы расскажете коллегам, какими новостями поделитесь. Может быть, во время отдыха к вам пришла интересная идея по развитию ваша проекта? Заранее приготовьте одежду, в которой пойдете в офис, документы, которые вам потребуются, заведите будильник и ложитесь отдыхать пораньше, чтобы выспаться», — сказал он.

По словам эксперта, настроиться на труд поможет и подготовка рабочего места в офисе. Например, можно разобрать документы, почистить файлы на компьютере, прибраться в ящиках стола.

«Не стоит в первый рабочий день пытаться решить тысячу задач и поставить себе новые. Сначала закончите те дела, которые остались незавершенными до праздников. Затем постепенно приступайте к работе над новыми. Иначе после первого рабочего дня вам может хотеться уйти уже в отпуск», — заключил Сулименко.

Общество,Олег Сулименко,
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