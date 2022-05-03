В профсоюзах ответили на вопрос о переходе к четырехдневке

«Исходя из текущего состояния, это вряд ли возможно как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе. Чтобы возникла четырехдневная рабочая неделя, необходимо повысить производительность труда с тем, чтобы дополнительные расходы работодателей не отразились на ценнике», - отметил Сафонов.