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7 минут назад

В профсоюзах ответили на вопрос о переходе к четырехдневке

Роман Кирьянов

Замкоординатора профсоюзной стороны Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) Нина Кузьмина заявила, что вопрос о переходе на четырёхдневную рабочую неделю в РФ пока не обсуждается. Об этом пишет РИА «Новости».

В профсоюзах ответили на вопрос о переходе к четырехдневке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нет», - ответила Нина Кузьмина на вопрос журналистов о том, идет ли обсуждение о переходе на сокращенную до четырех дней рабочую неделю.

Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов сообщил в интервью «Ленте.ру», что переход на такую схему работы возможен через 10-15 лет, когда экономика будет стабильной.

Россиянам анонсировали скорый переход к четырехдневной рабочей неделе

«Исходя из текущего состояния, это вряд ли возможно как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе. Чтобы возникла четырехдневная рабочая неделя, необходимо повысить производительность труда с тем, чтобы дополнительные расходы работодателей не отразились на ценнике», - отметил Сафонов.

Он подчеркнул, что одной из важнейших проблем при переходе на «четырехдневку» является «обеспечение беспрерывной работы системы здравоохранения».

Общество,Александр Сафонов,Нина Кузьмина,Финансовый университет,
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