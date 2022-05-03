В профсоюзах ответили на вопрос о переходе к четырехдневке

Замкоординатора профсоюзной стороны Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) Нина Кузьмина заявила, что вопрос о переходе на четырёхдневную рабочую неделю в РФ пока не обсуждается. Об этом пишет РИА «Новости».
«Нет», - ответила Нина Кузьмина на вопрос журналистов о том, идет ли обсуждение о переходе на сокращенную до четырех дней рабочую неделю.
Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов сообщил в интервью «Ленте.ру», что переход на такую схему работы возможен через 10-15 лет, когда экономика будет стабильной.
«Исходя из текущего состояния, это вряд ли возможно как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе. Чтобы возникла четырехдневная рабочая неделя, необходимо повысить производительность труда с тем, чтобы дополнительные расходы работодателей не отразились на ценнике», - отметил Сафонов.
Он подчеркнул, что одной из важнейших проблем при переходе на «четырехдневку» является «обеспечение беспрерывной работы системы здравоохранения».