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1 час назад

В профсоюзах ответили на вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю

ТК «Звезда»

Вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю в РФ не стоит на повестке дня на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, передает РИА Новости, ссылаясь на заместителя координатора профсоюзной стороны комиссии Нину Кузьмину.

Появились подробности о переходе на четырехдневную рабочую неделю
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

«Нет», - ответила она на соответствующий вопрос агентства о переходе на четырехдневную рабочую.

Председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов от Либерально-демократической партии Ярослав Нилов ранее утверждал, что переход к такой рабочей неделе является вопросом недалекого будущего.

В прошлом году эксперты сервиса по поиску работы и подбору сотрудников заключили, что треть россиян не хотели бы перехода на рабочую неделю из четырех дней, так как опасаются возможного снижения уровня заработка.

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