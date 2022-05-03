Появились подробности о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю в РФ не стоит на повестке дня на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, передает РИА Новости, ссылаясь на заместителя координатора профсоюзной стороны комиссии Нину Кузьмину.

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«Нет», - ответила она на соответствующий вопрос агентства о переходе на четырехдневную рабочую.

Председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов от Либерально-демократической партии Ярослав Нилов ранее утверждал, что переход к такой рабочей неделе является вопросом недалекого будущего.