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35 минут назад

Погоню бурого медведя за лосем в заповеднике на Камчатке сняли на видео

Александр Кузьмин

Впечатляющую погоню бурого медведя за лосем удалось снять инспекторам заповедника на Камчатке. Хозяин тайги полез за добычей в бурные океанские волны. И довольно долго за ней гонялся. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

По словам смотрителей заповедника, медведь только вышел из своей берлоги и был очень голоден. Через время охотиться в воде он устал и караулил лося с берега. Чем закончилась эта история инспекторам неизвестно. Но, скорее всего, сохатому удалось убежать, поскольку шансы в одиночку справиться со здоровым взрослым животным у истощенного после зимы медведя не слишком велики.

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