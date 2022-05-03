В Москве стартовала всероссийская акция "Парад у дома ветерана"

"Мы не имеем права забывать тех, кто не щадя себя, своей жизни жертвовал самым дорогим ради Великой Победы. Это наш долг перед ними. Мы всем сердцем хотим подарить им ощущение праздника, который стал самым народным в России, сопричастность с которым чувствуют поколения и поколения потомков ветеранов", - сказал он.