В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
20 минут назад

В Москве стартовала всероссийская акция "Парад у дома ветерана"

ТАСС

В Москве стартовала всероссийская юнармейская акция "Парад у дома ветерана", сообщили в Минобороны России.

В Москве стартовала всероссийская акция "Парад у дома ветерана"
Фото: ТАССТАСС

"В Москве стартовала всероссийская юнармейская акция "Парад у дома ветерана". Активисты подготовили творческие номера, чтобы поздравить участников Великой Отечественной войны с 77-й годовщиной Великой Победы", - сказали в ведомстве.

Ежегодно юнармейцы навещают фронтовиков, отстоявших свободу и независимость Родины в сражениях с немецко-фашистскими захватчиками. Юнармейцы читают стихи, исполняют песни военных лет, проходят торжественным маршем под окнами героев и дарят цветы.

Как отметил начальник главного штаба "Юнармии" Никита Нагорный, с каждым годом ветеранам все сложнее принять личное участие в торжествах, парадах, шествиях.

"Мы не имеем права забывать тех, кто не щадя себя, своей жизни жертвовал самым дорогим ради Великой Победы. Это наш долг перед ними. Мы всем сердцем хотим подарить им ощущение праздника, который стал самым народным в России, сопричастность с которым чувствуют поколения и поколения потомков ветеранов", - сказал он.

Юнармейцы также станут участниками акции "Бессмертный полк", которая состоится во всех крупных городах России.

Кроме того, в День Победы столичные юнармейцы вместе с военнослужащими пройдут торжественным маршем по Красной площади. Колонну, состоящую из юношей и девушек, возглавит лидер движения Никита Нагорный. Парады Победы с участием юнармейцев также пройдут в Санкт-Петербурге, Севастополе, Североморске, Уссурийске, Хабаровске, Волгограде.

Общество,Новости Москвы,Никита Нагорный,Минобороны России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители