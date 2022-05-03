В Москве стартовала всероссийская акция "Парад у дома ветерана"

В Москве стартовала всероссийская юнармейская акция "Парад у дома ветерана", сообщили в Минобороны России.
"В Москве стартовала всероссийская юнармейская акция "Парад у дома ветерана". Активисты подготовили творческие номера, чтобы поздравить участников Великой Отечественной войны с 77-й годовщиной Великой Победы", - сказали в ведомстве.
Ежегодно юнармейцы навещают фронтовиков, отстоявших свободу и независимость Родины в сражениях с немецко-фашистскими захватчиками. Юнармейцы читают стихи, исполняют песни военных лет, проходят торжественным маршем под окнами героев и дарят цветы.
Как отметил начальник главного штаба "Юнармии" Никита Нагорный, с каждым годом ветеранам все сложнее принять личное участие в торжествах, парадах, шествиях.
"Мы не имеем права забывать тех, кто не щадя себя, своей жизни жертвовал самым дорогим ради Великой Победы. Это наш долг перед ними. Мы всем сердцем хотим подарить им ощущение праздника, который стал самым народным в России, сопричастность с которым чувствуют поколения и поколения потомков ветеранов", - сказал он.
Юнармейцы также станут участниками акции "Бессмертный полк", которая состоится во всех крупных городах России.
Кроме того, в День Победы столичные юнармейцы вместе с военнослужащими пройдут торжественным маршем по Красной площади. Колонну, состоящую из юношей и девушек, возглавит лидер движения Никита Нагорный. Парады Победы с участием юнармейцев также пройдут в Санкт-Петербурге, Севастополе, Североморске, Уссурийске, Хабаровске, Волгограде.