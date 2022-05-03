За минувшие сутки в России выявили 5 466 случаев заражения covid-19

Количество подтвержденных за сутки новых случаев коронавируса в стране оказалось минимальным с 13 сентября 2020 года – 5 тыс. 466 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

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В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 13 сентября 2020 года, в относительном он составил 0,03%, передает ТАСС со ссылкой на данные штаба.

При этом количество госпитализаций с этим заболеванием за сутки составило 1 тыс. 441, это на 25,1% больше, чем днем ранее. Показатель снизился в 28 регионах и вырос в 45.