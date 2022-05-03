За минувшие сутки в России выявили 5 466 случаев заражения covid-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 466, до 18 201 074. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 13 сентября 2020 года, в относительном он составил 0,03%.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 1 441, что на 25,1% больше, чем днем ранее.

Количество госпитализаций снизилось в 28 регионах РФ и увеличилось в 45.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом возросло за сутки на 7 052, до 17 563 272.

Днем ранее там заявляли о 7 502 вылечившихся.

Доля выздоровевших, согласно данным штаба, составляет 96,5% от общего числа заражений.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 125, до 376 292.