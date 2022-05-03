Стали известны сроки наступления тепла в России

«По предварительным долгосрочным прогнозам, мощное наступление весны начнется с середины мая, когда к последующим выходным в темное время суток потеплеет до плюс 7-12, а в разгар дня станет как в июне и наступит 20-градусное тепло», — рассказал эксперт.