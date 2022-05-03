На Украине нашли ставшую символом спецоперации РФ бабушку

В сети раскрыли личность украинской бабушки, вышедшей к бойцам ВСУ с красным Знаменем Победы. Новое видео со старушкой опубликовал telegram-канал «Известия».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Ее зовут Анна, она проживает в Двуреченском районе Харьковской области. Всего в 12 километрах от границы с Россией. Судя по видео, бойцы ВСУ не слишком-то и охотно предлагали мирным жителям эвакуироваться», — подписали запись авторы.

В ролике, снятом украинскими военнослужащими, женщина вместе с мужем рассуждает о том, стоит ли отвязывать собак.

«Сейчас позвоним, может эвакуируют вас», — говорит один из бойцов.

Ранее пожилая жительница Украины вышла к украинским солдатам, подняв советский флаг.

«И за Путина молились, и за весь народ!», — заявила старушка.

Бойцы ВСУ, снимавшие пенсионерку на видео, поглумились над ее взглядами, растоптав Знамя Победы. После этого женщина отказалась от консервов, переданных украинскими солдатами, и стала объяснять важность флага. Позже зарубежные пользователи соцсетей восхитились храбростью бабушки, выступившей против фашизма.

Россияне, в свою очередь, стали рисовать изображение пожилой женщины с флагом в руках в знак поддержки спецоперации РФ на Украине. На трассе Курган-Екатеринбург появилась деревянная скульптура пожилой женщины, которая отказалась менять советский флаг на продукты от украинских военных.