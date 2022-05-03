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47 минут назад

Россияне рассказали, сколько им необходимо зарабатывать для счастья

ТК «Звезда»иещё 9

Месячный доход, который граждане РФ считают достаточным для того, чтобы почувствовать себя счастливыми, с ноября пошлого года возрос почти на пять процентов и на данный момент составляет рекордные 190 тысяч рублей, передает РБК со ссылкой на исследование экспертов сервиса по поиску работы и подбору сотрудников.

Россияне назвали месячный доход, необходимый для полного счастья
Фото: ТАССТАСС

Было отмечено, что показатель прошлого года стал наиболее высоким за всю историю наблюдений сервиса начиная с 2015 года. Напомним, что семь лет назад для счастья среднестатистическому россиянину было нужно 175 тысяч рублей. Запросы граждан РФ также увеличились, если сравнивать с ноябрем 2021 года — 190 против 178 тысяч рублей.

Также по итогам исследования было установлено, что дороже всего свое счастье оценили москвичи — им нужно 230 тысяч рублей в месяц. Вторую и третью строчку заняли жители Владивостока «205 тысяч рублей) и Ростова-на-Дону (200 тысяч рублей).

Ранее в РФ был увеличен минимальный размер оплаты труда. В настоящий момент он составляет 13 890 рублей.

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