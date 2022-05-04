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48 минут назад

Москвичам назвали заграничные направления с авиабилетами до 20 тысяч рублей

Мослентаиещё 39

Россияне назвали месячный доход, необходимый для полного счастья
Фото: ТАССТАСС

Москвичам назвали заграничные направления, стоимость авиабилетов на которые не превышает 20 тысяч рублей. Подборку прямых рейсов из столицы опубликовала Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным специалистов, самый дешевый прямой перелет предлагают в Белоруссию — от 4,3 тысячи рублей на человека в одну сторону. За 8,4 тысячи рублей москвичам доступны рейсы в Узбекистан, за 12,2 тысячи — в Киргизию, за 15,5 тысячи рублей — в Казахстан. Поездка в Азербайджан обойдется в 18,5 тысячи рублей за человека, а в Армению — 19,5 тысячи.

Прямым рейсом из Москвы можно улететь и в Египет. Билеты на главные курорты Красного моря Хургада и Шарм-эль-Шейх обойдутся в 15,1 тысячи и 20,6 тысячи рублей соответственно. Доступна также Индия, а именно Дели. В начале мая стоимость авиаперелета составляет 17,5 тысячи рублей на человека в одну сторону, а в конце месяца тарифы опустятся до 14,8 тысячи рублей.

Ранее россиянам упростили правила въезда в ряд курортных стран. В данный список попали Малайзия, Греция, Таиланд, Армения и Болгария.

Общество,Доходы россиян,Ассоциация туроператоров России,
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