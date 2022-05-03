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30 минут назад

В Госдуме предложили вернуть трудоустройство по распределению

Lenta.ru

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин в беседе с Ura.ru выступил с предложением о возвращении в России трудоустройства по распределению после окончания высшего учебного заведения.

В Госдуме предложили вернуть трудоустройство по распределению
Фото: ТАССТАСС

По его мнению, в первую очередь это должно касаться тех специальностей, которые задействованы в оборонной промышленности: связанные с производством, с дорогами, с мостами, с метро, а также с оборонным комплексом. Кроме того он отметил, что это окажется особенно актуальным для выпускников вузов в настоящее время, когда страна столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением Запада.

«К этому надо возвращаться. Я помню, как нам это не нравилось, но тогда на каждом заборе было написано: „требуется“ и устроиться было не проблемой. Распределение было четким — три года обязан отработать после окончания высшего учебного заведения или после среднего специального учебного заведения. Это нормально, это правильно, а учитывая ситуацию с безработицей, надо этот вопрос решать», — заявил депутат.

Общество,Андрей Алехин,Госдума,
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