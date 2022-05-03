Эксперт рассказал, когда возможен всплеск заболеваемости коронавирусом

Врач отметил, что это будет связано с повторной заболеваемостью тех, кто переболел в начале года. При этом инфекционист отметил, что новый подъем не будет критичным для системы здравоохранения.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что самым заразным штаммом коронавируса за всю историю пандемии являются подвид "Омикрона" BA.2. Он также отметил, что подвиды данного варианта коронавируса BA.4 и BA.5 в России пока не выявлены, и в настоящий момент в большинстве стран они встречаются редко. В то же время Хафизов указал на рост заболеваемости COVID-19 в ЮАР, предположив, что это связано с высокой долей BA.4 и BA.5 в южноафриканской стране.