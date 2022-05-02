Гендиректор МХАТа Кехман уволил танцора «за халтуру»

Гендиректор МХАТа Владимир Кехман уволил танцора Ивана Васильева, обвинив в халатном отношении к профессии. Причиной недовольства стал отказ артиста выступать из-за плохого самочувствия. Об этом он сообщил в личном блоге и Telegram-канале Михайловского театра.
«За час до выступления артист отменил свое выступление, сославшись на плохое самочувствие. Предыдущее выступление Ивана Васильева в «Корсаре» 27 марта у нас хоть и состоялось, но не соответствовало уровню звезды. Если говорить прямо, то артист в основном ходил по сцене. Между тем уже через день в Большом театре он танцевал блистательно. Уже тогда я был намерен прекратить наше сотрудничество, поскольку убежден, что на сцене Михайловского театра халтурщикам не место», — заявил он.
Кехман принес извинения зрителям за отмененный спектакль, который должен был состояться 1 мая, и пообещал вернуть деньги за билеты.
В то время как одни пользователи сети поддержали решение Кехмана, другие ценители балетного искусства заступились за артиста, который почти 10 лет работал в стенах культурного учреждения.
Ранее Большой театр пообещал вернуть зрителям деньги за невозвратные билеты на «Нуреева» Серебренникова.