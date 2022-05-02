Гендиректор МХАТа Кехман уволил танцора «за халтуру»

«За час до выступления артист отменил свое выступление, сославшись на плохое самочувствие. Предыдущее выступление Ивана Васильева в «Корсаре» 27 марта у нас хоть и состоялось, но не соответствовало уровню звезды. Если говорить прямо, то артист в основном ходил по сцене. Между тем уже через день в Большом театре он танцевал блистательно. Уже тогда я был намерен прекратить наше сотрудничество, поскольку убежден, что на сцене Михайловского театра халтурщикам не место», — заявил он.