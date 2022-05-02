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20 минут назад

Петербуржцы отмыли старейший памятник Пушкину в городе. Видео

Александр Кузьмин

В Петербурге в ночь на воскресенье, 1 мая, отмыли первый в Северной столице памятник Александру Пушкину. Скульптуру, установленную в 1884 году в сквере на Пушкинской улице, привели в порядок неравнодушные горожане и отдельные сотрудники ЖКС. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

О проделанной работе рассказали в группе «Граждане Владимирского округа» в социальной сети «ВКонтакте». Там же опубликовали видео процесса помывки и фотографии с результатом.

В комментариях пользователи поблагодарили активистов за труд.

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