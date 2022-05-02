Петербуржцы отмыли старейший памятник Пушкину в городе. Видео

В Петербурге в ночь на воскресенье, 1 мая, отмыли первый в Северной столице памятник Александру Пушкину. Скульптуру, установленную в 1884 году в сквере на Пушкинской улице, привели в порядок неравнодушные горожане и отдельные сотрудники ЖКС. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
О проделанной работе рассказали в группе «Граждане Владимирского округа» в социальной сети «ВКонтакте». Там же опубликовали видео процесса помывки и фотографии с результатом.
В комментариях пользователи поблагодарили активистов за труд.