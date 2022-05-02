В Москве почтили память погибших в одесском Доме профсоюзов

К стеле Одессы в Александровском саду в Москве толпы людей несут цветы в память о жертвах трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

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В эти же минуты красные гвоздики, как символ памяти и скорби, несут к посольству Украины в российской столице. Напротив посольства также прошла репетиция стихийного концерта американской пианистки украинского происхождения Валентины Лисицы. Выступление состоится в рамках акции «Одесса. Помним», посвященной памяти жертв страшных событий 2014 года.

Напомним, ровно восемь лет назад в Одессе националисты заблокировали активистов «антимайдана» в Доме профсоюзов и подожгли. В результате страшной трагедии погибли 48 человек, сотни были ранены. В этом году местные власти запретили даже проводить памятные мероприятия.