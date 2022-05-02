Ценник на шампанское в подмосковном супермаркете развеселил россиян

Подмосковный супермаркет установил скидку в одну копейку на шампанское, сообщили в группе «Подслушано - Сергиев Посад –» во «Вконтакте» . Фото акционного ценника развеселило россиян.

На слабоалкогольный напиток марки «Санто-Стефано» российского производства снизили цену с 239 рублей до 238 рублей 99 копеек. В комментариях акцию в шутку назвали «аттракционном невиданной щедрости». Кто-то при взгляде на снимок из супермаркета вспомнил известную пословицу «копейка рубль бережет». Один из комментаторов назвал скидку в одну копейку маркетинговым ходом для привлечения внимания.