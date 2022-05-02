В Перми открыли кафе с роботом-буфетчицей Дуняшей

В Перми открылось киберкафе, в котором посетителей обслуживает робот-кассир модельной внешности по имени Дуняша. Об этом сообщил ТАСС. Дуняша может приготовить мягкое мороженое, газировку и кофе и подать это посетителям с помощью рук-манипуляторов. Один такой робот стоит 10 млн рублей. В планах авторов проекта запустить в России ещё 12 подобных кафе.

Фото: youtube youtube

Идея создания заведения принадлежит директору пермского Парка культуры и отдыха им. Горького Рашиду Габдуллину. Прототипом внешности для робота Дуняши стала его жена Диана, обладательница звания «Миссис Пермь — 2014».

«У этого робота есть характер. Дуняша — простая в общении, женственная, немного ироничная и ответственная сотрудница киберкафе. Это приветливый и дружелюбный робот, который всегда рад гостям», — рассказал Габдуллин.

Дуняша не просто обслуживает посетителей, но общается с ними, пока те ждут заказ. Например, робот может рассказать сказку или загадать загадку. Также она готова сделать селфи со всеми желающими. Пока с Дуняшей будут работать обычные официанты, чтобы помогать посетителям общаться с машиной.

При создании робота использовали только российские комплектующие. По сравнению с предыдущей моделью дроида Дуняша выглядит более реалистичной. Однако её внешность сделали более кукольной, потому что это «более допустимо для общения с ребёнком», пояснил Габдуллин.

Второй роботизированный комплекс «Дуняша» скоро установят на набережной в Нижнем Новгороде.