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49 минут назад

Главный раввин России ответил на слова Лаврова о евреях-антисемитах

Lenta.ruиещё 11

Министру иностранных дел Сергею Лаврову было бы «неплохо» извиниться за слова об антисемитах среди евреев. С таким предложением выступил главный раввин России Берл Лазар, его ответ для JTA приводит РБК.

Главный раввин России ответил на слова Лаврова о евреях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Лазара, подобная реакция на слова министра помогла бы сгладить негативный эффект и инцидент был бы исчерпан.

«Я не считаю себя вправе давать советы главе российской дипломатии, но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал свою ошибку», — заявил Лазар.

Во время интервью итальянскому телеканалу Mediaset глава российского МИД Лавров заявил, что у Адольфа Гитлера могли быть еврейские корни, хотя допустил, что может ошибаться. Также он приписал «мудрому еврейскому народу» фразу, будто самые ярые антисемиты были именно евреями.

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Вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский отметил, что заявление Лаврова о предполагаемом еврейском происхождении Гитлера не имеет научных обоснований.

Общество,Санкции,Телевидение,Константин Залесский,Сергей Лавров,МИД России,
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