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1 час назад

В России выявили 6207 случаев коронавируса за сутки

Вечерняя Москва

За прошедшие 24 часа в 85 субъектах России выявили 6207 новых случаев COVID-19. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

В России выявили 6207 случаев коронавируса за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН МоскваСергей Киселев / АГН Москва

За минувшие сутки в РФ от коронавирусной инфекции скончались 136 человек, еще 1152 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от ковида 7502 человека.

До этого в Роспотребнадзоре назвали самый заразный штамм COVID-19 за всю историю пандемии. По словам специалистов, «стелс-омикрон» (BA.2) является самым заразным вариантом заболевания. Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов отметил, что доля штамма составляет свыше 90 процентов от всех выявляемых случаев заболевания коронавирусом.

30 апреля иммунолог Николай Крючков в беседе с «ВМ» рассказал, что в начале лета в России возможен рост заболеваемости коронавирусом, более серьезная волна может начаться осенью.

Общество,Камиль Хафизов,Николай Крючков,Роспотребнадзор,
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