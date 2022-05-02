Большой театр отменил балет Кирилла Серебренникова

Государственный академический Большой театр отменил балет «Нуреев» режисёра Кирилла Серебренникова, а также оперу «Дон Паскуале» Тимофея Кулябина.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале театра. Балет и опера были запланированы на начало мая, но вместо них будут показаны представления балета «Спартак». Оперу Кулябина заменили на «Севильского цирюльника».

Информацию об отмене «Нуреева» подтвердил Telegram-каналу «Октагон» исполнитель главной роли Игорь Цвирко. Артист не уточнил причину такого решения. В Telegram-канале «Образ будущего» заявили, что это произошло из-за жалоб православной общественности.

В марте 2022 года Хамовнический районный суд Москвы отменил наказание в 3 года условно режиссёру Кириллу Серебренникову. Об этом говорится на сайте суда. Серебренников был осуждён по статье о мошенничестве.