В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

Большой театр отменил балет Кирилла Серебренникова

Секрет Фирмы

Государственный академический Большой театр отменил балет «Нуреев» режисёра Кирилла Серебренникова, а также оперу «Дон Паскуале» Тимофея Кулябина.

Большой театр отменил балет Кирилла Серебренникова
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале театра. Балет и опера были запланированы на начало мая, но вместо них будут показаны представления балета «Спартак». Оперу Кулябина заменили на «Севильского цирюльника».

Информацию об отмене «Нуреева» подтвердил Telegram-каналу «Октагон» исполнитель главной роли Игорь Цвирко. Артист не уточнил причину такого решения. В Telegram-канале «Образ будущего» заявили, что это произошло из-за жалоб православной общественности.

В марте 2022 года Хамовнический районный суд Москвы отменил наказание в 3 года условно режиссёру Кириллу Серебренникову. Об этом говорится на сайте суда. Серебренников был осуждён по статье о мошенничестве.

Следствие посчитало, что во время работы «Седьмой студии» он и другие фигуранты дела похитили из бюджета 129 млн рублей. Серебренникову предписали заплатить 800 000 рублей штрафа и вернуть похищенное.

Общество,Игорь Цвирко,Тимофей Кулябин,Кирилл Серебренников,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители