Мусульмане Московского региона отмечают Ураза‑байрам

В Подмосковье и столице в понедельник будут организованы площадки для отмечания мусульманами одного из главных для них праздников – Ураза-байрама.

Фото: © РИАМО, Николай Корешков © РИАМО, Николай Корешков

В Московской области для праздника подготовили 54 площадки. Они находятся в Ногинске, Старой Купавне, Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве, Солнечногорске, Щелкове, Звенигороде, Балашихе, Коломне, Мытищах, Подольске, Электростали, Пушкине, Люберцах, Воскресенске, Рошале, Сергиево-Посадском округе.

Отметить Ураза-байрам также можно будет в Домодедове, Дмитровском округе, Егорьевске, Одинцове, Химках, Раменском округе, Электрогорске, Клину, Волоколамске, Красногорске, Серпухове, Истре, Рузе, Зарайске, Ступине, Шаховской, Павловском Посаде, Озерах, Котельниках, Лобне, Кашире, Дзержинском, Реутове, Видном и Фрязине.

Ожидается, что в праздновании Ураза-байрама примут участие более 70 тыс. человек. Все места празднования обследованы для обеспечения безопасности. Следить за соблюдением правопорядка будут свыше 1 тыс. полицейских и сотрудников Росгвардии.Халяльную продукцию к празднику можно купить более чем в 50 специализированных магазинах Подмосковья. Они расположены в Богородском, Дмитровском округах, округе Пушкинский, Рузском и Можайском городских округах, а также в Солнечногорске, Домодедове и Щелкове. Наибольшее количество спецмагазинов находится в городских округах Красногорск, Истра, Щелково и Люберцы.

Столичные мечети будут открыты в праздник для всех верующих. В этом году впервые после начала пандемии коронавируса в намазе смогут принять участие все желающие верующие. Праздничный намаз Ид аль-Фитр состоится в Московской Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях города.

Обеспечивать безопасность празднования будут более 4,5 тыс. человек. Будут дежурить свыше 1,7 тыс. полицейских, 2,7 тыс. сотрудников Росгвардии, которым помогут порядка 100 сотрудников частных охранных организаций и дружинников.