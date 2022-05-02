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19 минут назад

Рогозин публично высмеял образ Киркорова

Ura.Ru

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сравнил образы российского артиста Филиппа Киркорова с реквизитом из американского фильма. Шуточный пост глава корпорации опубликовал в своем telegram-канале.

Рогозин посмеялся над Киркоровым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для наших деятелей искусств Америка часто являлась источником вдохновения для выбора сценического образа», — написал Рогозин.

Глава «Роскосмоса» сопроводил публикацию фотографией артиста и кадрами из американского приключенческого фильма «Изгой».

Киркоров пожаловался на отсутствие денег

На снимках запечатлен волейбольный мяч, имитирующую человеческую голову. В сюжете картины мяч с прозвищем Уилсон был «другом» главного героя, попавшего на необитаемый остров.

скриншот
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