МЧС предупредило россиян о самом опасном виде клеща

Самым опасном видом клеща на территории России является энцефалитный, предупредили в МЧС. Сообщение о мерах предосторожности опубликовано на официальном сайте ведомства.

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«В России встречается около 60 видов иксодид, из которых наибольшее эпидемиологическое значение как переносчики вируса клещевого весенне-летнего энцефалита и боррелий — возбудителей Лайм-боррелиоза имеют таежный клещ Ixodes persulcatus и лесной клещ Iricinu», — рассказали специалисты.

Больше всего опасных членистоногих в лесах появляется в мае-июне. Второй пик активности приходится на август-сентябрь. В этот период клещи чаще всего нападают на людей.

В МЧС подчеркнули, что клещи присасываются к человеку не сразу. При обнаружении их следует как можно скорее удалить с тела. От клещевого энцефалита защитит своевременная вакцинация, добавили в ведомстве.

Не нужно пытаться оторвать клеща силой. Место укуса после удаления паразита следует экстренно продезинфицировать спиртом. После этого необходимо вынуть клеща с помощью петли, сделанной из нитки. Затем укушенный участок надо обработать йодом. В течение двух суток членистоногое следует отнести живым на экспертизу клещевого энцефалита и боррелиоза.

«Для экстренной профилактики после укуса клеща используют человеческий иммуноглобулин. Препарат вводят не привитым лицам, отметившим присасывание клещей в эндемичных районах. Вакцинированным лицам препарат вводят в случае множественного присасывания клещей. Введение иммуноглобулина эффективно в течение первых 72 часов после присасывания клещей», — рассказали в ведомстве.