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32 минуты назад

В Совете Федерации предложили ввести ОСАГО для владельцев электросамокатов

Елена Прошина

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предложил Министерству внутренних дел проработать вопрос о введении обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев средств индивидуальной мобильности, в том числе, электросамокатов и скутеров, сообщает РИА Новости.

В РФ захотели ввести ОСАГО для владельцев электросамокатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Комитет считает необходимым рекомендовать министерству внутренних дел РФ совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Российским союзом автостраховщиков (РСА) проработать вопрос об обязательном страховании гражданской ответственности лицами, осуществляющими эксплуатацию средств индивидуальной мобильности», — говорится в решении комитета.

Отмечается, что эти средства могут представлять собой серьезную опасность как для пешеходов, так и для их владельцев из-за того, что они не оборудованы эффективными системами безопасности, но при этом способны развивать значительную скорость.

Сенаторы также предложили МВД проработать ограничение максимальной скорости средств индивидуальной мобильности, а также ввести их разделение на используемые в личных и коммерческих целях.

По данным ведомства России, в 2021 году было зарегистрировано 672 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов и подобных устройств, что почти на 68% выше показателей предыдущего года.

В результате этих происшествий погибли 20 человек, еще 704 человека получили травмы.

Общество,МВД России,Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности,Совет Федерации,
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