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39 минут назад

Российский фильм "1941. Крылья над Берлином" возглавил кинопрокат в РФ и СНГ

ТАССиещё 1

Военная драма "1941. Крылья над Берлином" стала лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 38,2 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 28 апреля по 1 мая.

Фильм "1941. Крылья над Берлином" возглавил кинопрокат в России и СНГ
Фото: ТАССТАСС

Историческая драма "1941. Крылья над Берлином" режиссера Константина Буслова о подвиге советских летчиков вышла в российский прокат 28 апреля. В основе сюжета лежит история о подготовке первой бомбардировки Берлина самолетами ВВС Красной армии в августе 1941 года. Роли в картине сыграли Сергей Пускепалис, Сергей Гилев, Александр Метелкин, Гела Месхи.

На второй строчке рейтинга расположился российский мультфильм "Бука. Мое любимое чудовище", собравший 37,8 млн рублей за выходные. Картина режиссера Виктора Глухушина вышла в российский прокат 28 апреля. Это история о своенравной принцессе Варваре, сбежавшей из дворца на поиски принца. Вместо принца она встречает самого опасного разбойника королевства Буку, который берет ее в плен. Но принцесса принимается наводить свои порядки, чтобы дойти до желанной цели.

Третье место заняла отечественная комедия "Артек. Большое путешествие", собравшая 36,8 млн рублей за выходные. Фильм Карена Захарова и Армена Ананикяна вышел в российский прокат 28 апреля. По сюжету четыре подростка, у которых есть сложности в отношениях с родителями, прилетают отдыхать в "Артек". У волшебного дерева в лагере они загадывают желания, и дерево переносит их на 30 лет назад - в 1988 год. Там дети встречают своих родителей, которые тоже отдыхают в "Артеке". Теперь героям нужно подружиться и найти путь обратно в будущее. В ролях Михаил Галустян, Ян Цапник, Надежда Михалкова, Станислав Дужников, Екатерина Климова.

Общество,Константин Буслов,Александр Метелкин,Карен Захаров,Сергей Гилев,Ян Цапник,Сергей Пускепалис,Надежда Михалкова,Армен Ананикян,Михаил Галустян,Гела Месхи,Станислав Дужников,Екатерина Климова,
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