Фильм "1941. Крылья над Берлином" возглавил кинопрокат в России и СНГ

Военная драма "1941. Крылья над Берлином" стала лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 38,2 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 28 апреля по 1 мая.

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Историческая драма "1941. Крылья над Берлином" режиссера Константина Буслова о подвиге советских летчиков вышла в российский прокат 28 апреля. В основе сюжета лежит история о подготовке первой бомбардировки Берлина самолетами ВВС Красной армии в августе 1941 года. Роли в картине сыграли Сергей Пускепалис, Сергей Гилев, Александр Метелкин, Гела Месхи.

На второй строчке рейтинга расположился российский мультфильм "Бука. Мое любимое чудовище", собравший 37,8 млн рублей за выходные. Картина режиссера Виктора Глухушина вышла в российский прокат 28 апреля. Это история о своенравной принцессе Варваре, сбежавшей из дворца на поиски принца. Вместо принца она встречает самого опасного разбойника королевства Буку, который берет ее в плен. Но принцесса принимается наводить свои порядки, чтобы дойти до желанной цели.