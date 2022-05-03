В Сочи откроются 100 детских летних лагерей

Около 100 детских лагерей откроются в Сочи в период летних каникул в 2022 году, сообщает администрация города во вторник.

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Уточняется, что на территории Сочи работают шесть объектов санаторно-курортной отрасли, состоящих в реестре учреждений отдыха и оздоровления детей Краснодарского края, которые принимают организованные группы детей. Это санаторий "Магадан", детский оздоровительный комплекс "Дружба", пансионат "Ромашка", детский оздоровительный лагерь "Дом отдыха "Колос", оздоровительный комплекс "Зарница" и детский оздоровительный лагерь "Экспресс". Кроме того, в период летних каникул будут работать 48 пришкольных лагерей с дневным пребыванием, а также 44 лагеря труда и отдыха. Они готовы принять около 8 тыс. детей.

"Важной задачей для нас является максимальный охват детей в возрасте от семи до 17 лет, а их сегодня более 72 тыс. человек, организованными формами отдыха, оздоровления и детско-юношеского туризма за счет средств муниципального бюджета. На эти цели в текущем году запланировано свыше 47 млн рублей", - приводятся в сообщении слова главы города Алексея Копайгородского.

Также в Сочи запланированы туристические походы, тематические экскурсии и фестивали. Летом будут работать 48 досуговых площадок, на которых около 10 тыс. детей смогут заниматься рисованием, танцами, пением и другими творческими направлениями.