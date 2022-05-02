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1 час назад

Москвичам рассказали о самых интересных фонтанах города

РИАМОиещё 3

Особо популярны среди горожан и гостей столицы «сухие» фонтаны, потому что они не имеют привычной чаши-резервуара — кажется, что струи бьют прямо из-под земли, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичам рассказали о самых интересных фонтанах города
Фото: © сайт мэра Москвы,Е. Самарина© сайт мэра Москвы,Е. Самарина

Один из самых больших «сухих» фонтанов расположен в парке искусств «Музеон». Под землей установлено около 200 распылителей с разными режимами напора и подачи воды. В результате струи выстреливают на высоту до 3 м. Длина самого фонтана — 60 м, а ширина — 16 м. В этом же парке расположен фонтан «Лужа». Там нет привычных струй, поэтому он действительно напоминает лужу.

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Посетить первый появившийся в мегаполисе «сухой» фонтан «Серпантин» можно в Бабушкинском парке. Это небольшое прямоугольное сооружение. Струи воды при падении на нее разбиваются на мелкие капли. Они прыгают по поверхности подобно шарикам ртути и попадают в отверстия решетки под землю.

В Парке Горького работает светомузыкальный фонтан. В 2018 году во время капремонта лампы накаливания заменили на прожекторы, состоящие из разноцветных светодиодов. В центре фонтана установили 16 динамиков, и он стал светомузыкальным. Теперь его работу обеспечивает специальная компьютерная программа.Еще один светомузыкальный фонтан гостей встречает в музее-заповеднике «Царицыно». Струи, «подкрашенные» яркими цветами, будто бы танцуют под разные музыкальные композиции. Представление можно наблюдать ежедневно с конца апреля до начала октября.

Один из самых оригинальных фонтанов можно найти в Нескучном саду рядом с Екатерининским прудом. Ряд гранитных ступеней, по которым вниз стекает вода, попадает в грот, а оттуда перетекает в небольшой бассейн. Слева и справа от чаши расположены скульптуры мальчиков-пионеров, держащих в руках рыбу.

Сооружение не имеет насосов. Благодаря рельефу местности вода поступает в фонтан из Екатерининского пруда, а затем самотеком спускается к набережной.

В саду имени Баумана фантастический фонтан сконструирован в виде чаши, на краю которой сидит василиск — змей с крыльями дракона и головой петуха. Из клюва мифического существа льется вода.

В столице сезон фонтанов обычно заканчивается в сентябре, но если начало осени выдастся теплым, то закрытие могут перенести на октябрь.

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