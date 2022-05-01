Российским дачникам дали совет

Большие физические нагрузки сразу после зимы, да еще под солнцем опасны для здоровья. Об этом рассказала главный внештатный кардиолог минздрава Самарской области Мария Скуратова.

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«Любителям дачного отдыха следует избегать чрезмерных физических нагрузок, особенно под солнцем, так как может повыситься артериальное давление и развиться болевой приступ», — приводит слова эксперта «КТВ-ЛУЧ».

Особое внимание следует обратить на солнечную активность, отметила Мария Скуратова. За зиму кожа отвыкает от воздействия такого количества ультрафиолета, которое солнце «выдает» летом, и реагирует покраснениями, зудом и высыпаниями. Кардиолог порекомендовала не игнорировать головные уборы, чтобы дать организму привыкнуть к перемене обстановки.