Российским дачникам дали совет

Большие физические нагрузки сразу после зимы, да еще под солнцем опасны для здоровья. Об этом рассказала главный внештатный кардиолог минздрава Самарской области Мария Скуратова.
«Любителям дачного отдыха следует избегать чрезмерных физических нагрузок, особенно под солнцем, так как может повыситься артериальное давление и развиться болевой приступ», — приводит слова эксперта «КТВ-ЛУЧ».
Особое внимание следует обратить на солнечную активность, отметила Мария Скуратова. За зиму кожа отвыкает от воздействия такого количества ультрафиолета, которое солнце «выдает» летом, и реагирует покраснениями, зудом и высыпаниями. Кардиолог порекомендовала не игнорировать головные уборы, чтобы дать организму привыкнуть к перемене обстановки.
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