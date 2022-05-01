Шагин о Макаревиче: «Это несчастный человек, который попутал берега»

В свежем интервью актер Антон Шагин высказал свое мнение об уехавшем из России исполнителе Андрее Макаревиче. Шагин считает, что Макаревич перепутал берега и сознательно поливает страну и ее жителей грязью. Об этом пишет портал ctnews.ru.
Антон Шагин посетил в качестве гостя шоу «Эмпатия Манучи». В ходе разговора актер сделал заявление, что не уважает тех звезд, которые покинули Россию, поджав хвост из-за начала специальной военной операции на Украине. В особенности российского актера возмутило поведение лидера группы «Машина времени».
Шагин отметил, что никогда не был поклонником и слушателем творчества данного музыкального коллектива, однако его близкие друзья сильно любили песни этой группы.
«Это несчастный человек, который попутал берега. Давно причем. Его высказывания осознанны. Я не знаю, кто ходит на его концерты. Все эти “поворот за поворот” даже смешно обсуждать. Я понимаю, что для кого-то это воспоминания юности. Я уважительно отношусь к этому поколению», — прокомментировал актер.
Также Шагин сделал предложение ввести наказания для известных личностей, которые предательски сбежали и негативно высказываются о своей родной стране.