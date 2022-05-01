Шагин о Макаревиче: «Это несчастный человек, который попутал берега»

«Это несчастный человек, который попутал берега. Давно причем. Его высказывания осознанны. Я не знаю, кто ходит на его концерты. Все эти “поворот за поворот” даже смешно обсуждать. Я понимаю, что для кого-то это воспоминания юности. Я уважительно отношусь к этому поколению», — прокомментировал актер.