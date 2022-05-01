Столичные аэропорты возобновили свою работу

— Аэропорт «Домодедово» работает в штатном режиме. Воздушная гавань обслуживает все рейсы в плановом режиме. Актуальный статус рейса можно отследить с помощью онлайн-табло на сайте аэропорта, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в московских аэропортах задержали и отменили более 50 рейсов. В Домодедове задержали десять рейсов и пять отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны шесть рейсов и двадцать два отменены. А в аэропорту Внуково задержаны шесть рейсов, два отменили.