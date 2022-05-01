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34 минуты назад

Рогозин посвятил стихи Анджелине Джоли, а затем удалил творение

Секрет Фирмы

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин опубликовал в своём Telegram-канале стихи, в которых пригласил голливудскую актрису Анджелину Джоли посетить Донбасс. «Давай к нам на Донбасс! Здесь водка, пиво, квас», — начал он, отметив, что на украинской мове писать не научился, поэтому придётся сочинять как обычно. Рогозин признался, что Джоли его разочаровала, не приехав в Донбасс.

Рогозин посвятил стихи Анджелине Джоли, а затем удалил творение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Крутые здесь ребята, как дубик в три охвата. Здесь есть у нас и бутер, здесь есть у нас и брод. И Бред откроет Пита от изумления рот», — говорится в стихотворении.

Рогозин сообщил актрисе, что её любят в России, поэтому «красотку не обидит суровый наш солдат. В кино тебя он видел, и видеть снова рад». Однако впоследствии глава госкорпорации удалил своё сочинение, не объясняя причин.

30 апреля Анджелина Джоли прибыла во Львов. Голливудская актриса зашла в кофейню, съездила на вокзал, откуда уезжают беженцы. Также она пообщалась с детьми из Краматорска. Джоли — посол доброй воли управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Пресс-секретарь этого управления Джунга Гедини-Уильямс заявила, что Джоли отправилась во Львов с личным визитом.

Сама звезда никак не прокомментировала свой поступок, однако с самого начала военной операции на Украине Джоли помогала украинским беженцам.

Ранее «Секрет» писал , что Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли.

Общество,Брэд Питт,Анджелина Джоли,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,ООН,
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