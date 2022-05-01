В Подмосковье открыли сезон фонтанов

В Московской области одновременно включили 221 фонтан, среди них традиционные, плавающие, светодинамичные, а также «сухие», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
На сегодняшний день в регионе наиболее популярны «сухие» фонтаны. Они бьют словно из-под земли, в них можно поиграть в догонялки с водой, а вечером - сделать эффектное фото на фоне подсвеченных струй.
В 2016 году в Московской области впервые появились «сухие» фонтаны. Пионерами стали Орехово-Зуево, Истра и Волоколамск.
«Фонтаны являются главным украшением общественных территорий и местом притяжения жителей, особенно детей. Поэтому их запуск – одно из желанных событий летнего сезона», - отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Фонтаны готовили к включению в течение всего апреля. Был проведен комплекс обязательных технических работ: расконсервация, очистка чаш, проверка инженерных систем, регулировка высоты струй, благоустройство прилегающей территории, обеспечение запаса комплектующих инженерно-технического оборудования фонтанов, косметический ремонт.