В Подмосковье открыли сезон фонтанов

В Московской области одновременно включили 221 фонтан, среди них традиционные, плавающие, светодинамичные, а также «сухие», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Фото: © пресс-служба министерства благоустройства Московской области © пресс-служба министерства благоустройства Московской области

На сегодняшний день в регионе наиболее популярны «сухие» фонтаны. Они бьют словно из-под земли, в них можно поиграть в догонялки с водой, а вечером - сделать эффектное фото на фоне подсвеченных струй.

В 2016 году в Московской области впервые появились «сухие» фонтаны. Пионерами стали Орехово-Зуево, Истра и Волоколамск.

«Фонтаны являются главным украшением общественных территорий и местом притяжения жителей, особенно детей. Поэтому их запуск – одно из желанных событий летнего сезона», - отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.