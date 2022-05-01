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55 минут назад

В Подмосковье открыли сезон фонтанов

РИАМОиещё 1

В Московской области одновременно включили 221 фонтан, среди них традиционные, плавающие, светодинамичные, а также «сухие», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В Подмосковье открыли сезон фонтанов
Фото: © пресс-служба министерства благоустройства Московской области© пресс-служба министерства благоустройства Московской области

На сегодняшний день в регионе наиболее популярны «сухие» фонтаны. Они бьют словно из-под земли, в них можно поиграть в догонялки с водой, а вечером - сделать эффектное фото на фоне подсвеченных струй.

В 2016 году в Московской области впервые появились «сухие» фонтаны. Пионерами стали Орехово-Зуево, Истра и Волоколамск.

«Фонтаны являются главным украшением общественных территорий и местом притяжения жителей, особенно детей. Поэтому их запуск – одно из желанных событий летнего сезона», - отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Фонтаны готовили к включению в течение всего апреля. Был проведен комплекс обязательных технических работ: расконсервация, очистка чаш, проверка инженерных систем, регулировка высоты струй, благоустройство прилегающей территории, обеспечение запаса комплектующих инженерно-технического оборудования фонтанов, косметический ремонт.

Общество,Михаил Хайкин,Правительство московской области,
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