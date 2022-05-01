Опрос показал отношение россиян к 1 мая

Около трети граждан Российской Федерации относятся к 1 мая, не как к празднику. Это показал опрос, проведенный рекрутинговой компанией HeadHunter.
Как сообщает со ссылкой на данные исследования РИА Новости, 47 процентов россиян считают 1 мая праздником – Днем весны и труда. 33 процента россиян относятся к Первомаю просто как к дополнительному выходному.
15 процентов респондентов в ходе опроса указали, что для них 1 мая – это праздник всех трудящихся. Такие ответы чаще давали простые рабочие, строители и инженеры.
Ранее «СП» писала о том, что социологи провели опрос среди россиян, чтобы выяснить, насколько велико недовольство властями в обществе.