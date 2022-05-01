Что изменится в жизни россиян с 1 мая

Получить «отцовский капитал» станет легче

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У отцов-одиночек появится больше оснований для получения материнского капитала. Такой закон был принят в апреле и вступает в силу с 1 мая.

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Как пояснили в Минтруда, теперь материнский капитал смогут получить и отцы, которые в одиночку воспитывают детей в случае смерти их матери даже в том случае, если она была гражданкой другого государства. Дети при этом должны иметь гражданство России.

Закон также вводит право на дополнительные меры господдержки в случае смерти отцов-одиночек. В такой ситуации право на материнский капитал в равных долях переходит к лишившимся обоих родителей детям.

Заявление на оформление сертификата можно подать в личном кабинете на портале госуслуг либо при личном обращении в региональное отделение ПФР или МФЦ.

Размер материнского капитала в 2022 году составляет 483,8 тысячи рублей на первого ребенка и 639,4 тысячи рублей — на первого и второго. Выплаты назначаются как на родных, так и на усыновленных детей.

Ставки по льготной ипотеке снизятся с 12 до 9 процентов

В конце апреля замглавы Минстроя России Никита Стасишин анонсировал снижение с начала мая ставки льготной ипотеки на новостройки.

«С 1 мая эта программа должна заработать по ставке 9 процентов для всех категорий граждан, которые хотят улучшить жилищные условия и купить квартиру на этапе строительства», — заявил замглавы ведомства.

Предыдущий размер ставки по льготным ипотечным программам на новостройки составлял 12 процентов. 25 апреля президент России Владимир Путин предложил понизить его и расширить действие госпрограммы по кредитам на жилье до 2022 года.

Малоимущим родителям стала доступна новая выплата на детей

В России появилось новое пособие на детей от 8 до 17 лет, которое могут получить малоимущие семьи. Согласно постановлению правительства, выплату можно получать с того месяца, как ребенку исполнится 8 лет (но не раньше 1 апреля 2022 года), и до достижения им 17 лет. При назначении учитываются доходы родителей и имущество семьи. Если подать заявление до 1 октября текущего года, пособие выплатят за весь пропущенный период. Мера поддержки назначается на 12 месяцев, затем ее нужно продлевать.

Пособия положено семьям, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум по региону. Размер выплаты будет отличаться от суммы пособия одиноким родителям и составит 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума для детей в регионе.

Срок действия проездных для учащихся Москвы продлили до 90 дней

С 1 мая школьники, студенты, аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры, обучающиеся в Москве, получили возможность приобретать проездные билеты сроком на 30 или 90 дней, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Раньше такие проездные действовали только до конца календарного месяца независимо от того, какого числа были приобретены. Теперь они действуют 30 или 90 дней с момента покупки. Записать абонемент на карту москвича можно в любой день.

Как отметил глава департамента Максим Ликсутов, благодаря этому нововведению очереди в кассах первого числа каждого месяца сократятся на четверть.

ЦБ поднимет лимит по операциям в Системе быстрых платежей

Банк России с 1 мая поднимет максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) с 600 тысяч до 1 миллиона рублей. Это касается как переводов, так и платежей через СБП. То есть теперь совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки через систему можно на более крупные суммы.

В ЦБ отметили, что теперь торгово-сервисные предприятия смогут активнее предлагать клиентам оплату через СБП, при которой не требуется банковской карты: платежи проходят напрямую по счетам. Покупателю достаточно отсканировать QR-код и подтвердить платеж в своем мобильном банке.

Летчикам и шахтерам поднимут пенсии, ветеранам ВОВ выплатят к Дню Победы по 10 тысяч рублей

Членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности поднимут размер ежемесячной надбавки к пенсии. Она выплачивается этим категориям работников в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда.

Закон предусматривает проведение корректировки размера пособий четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

Ежегодную надбавку к пенсии в размере 10 тысяч рублей к Дню Победы выплатят проживающим в России участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (ВОВ). Эту надбавку россиянам начисляют ежегодно с 2019 года.

В России заработает «бесшовная» система поддержки семей с детьми

Запуск с 1 мая в России «бесшовной» системы поддержки семей с детьми от 3 до 17 лет анонсировали в апреле. Как рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина, теперь система будет работать по единым правилам.

Баталина напомнила о поручении российского президента Владимира Путина, который призвал выстроить в стране работающую по единым правилам систему оказания помощи семьям с детьми — от периода беременности до совершеннолетия ребенка.

По словам замминистра, новая система будет донастроена в соответствии с поручением главы государства.

Таиланд отменяет карантин для непривитых туристов — теперь нужен только ПЦП-тест

Власти Таиланда с 1 мая освободят от карантина непривитых от коронавируса туристов, сдавших ПЦР-тест за 72 часа до поездки. Если отдыхающие не прошли исследование, то, как и прежде, после прибытия они обязаны уйти на пятидневную изоляцию в отеле.

Как разъяснило генконсульство России на Пхукете, теперь полностью привитыми от коронавируса считаются россияне, вакцинированные двумя компонентами препарата «Спутник V» не позднее чем за две недели до поездки. При этом граждане, привитые «Спутником Лайт», не считаются полностью привитыми и обязаны за 72 часа до въезда в страну сдать ПЦР-тест и внести его в систему Thailand Pass.