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20 минут назад

В РПЦ осудили высказывания о применении ядерного оружия на Украине

Майк Габриелян

Представитель РПЦ Владимир Легойда заявил, что высказывания о возможном применении ядерного оружия на Украине являются недопустимыми.

В РПЦ осудили высказывания о применении ядерного оружия на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Подобные высказывания недопустимы. С любой точки зрения: от нравственной до просто соображений собственной безопасности», - написал Легойда в соцсетях.

Так он прокомментировал мнение авторов Telegram-канала "Миг" о том, что «любые разговоры на российском ТВ (или еще где-либо) о применении тактического ядерного оружия на Украине кажутся абсолютным безумием».

В субботу издание «Фонтанка» сообщило, что «всю последнюю неделю апреля на российском ТВ эксперты говорили о ядерной войне».

Между тем в НАТО заявили, что не видят риска применения Россией ядерного оружия на Украине. Обсуждение такой темы в альянсе считают элементом психологического давления на ЕС и Украину.

Общество,Владимир Легойда,НАТО,РПЦ,ЕС,
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