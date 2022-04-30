В РПЦ осудили высказывания о применении ядерного оружия на Украине

Представитель РПЦ Владимир Легойда заявил, что высказывания о возможном применении ядерного оружия на Украине являются недопустимыми.

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«Подобные высказывания недопустимы. С любой точки зрения: от нравственной до просто соображений собственной безопасности», - написал Легойда в соцсетях.

Так он прокомментировал мнение авторов Telegram-канала "Миг" о том, что «любые разговоры на российском ТВ (или еще где-либо) о применении тактического ядерного оружия на Украине кажутся абсолютным безумием».

В субботу издание «Фонтанка» сообщило, что «всю последнюю неделю апреля на российском ТВ эксперты говорили о ядерной войне».