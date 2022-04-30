Москвичи нашли альтернативу закрывшемуся «Макдоналдсу»

«Пирожки, пончики, пельмени, сосисочные, чебуречные, беляши — все это гораздо лучше "Макдональдсов"», «А мне нравились жаренные пирожки, которые продавались на станции "Павшино". Всегда покупал, когда приезжал к бабушке в гости. Всего 10 копеек и уйма удовольствия», «Это была сказка! Эти пирожки были ну очень вкусные», — прокомментировали юзеры.