Москвичи нашли альтернативу закрывшемуся «Макдоналдсу»

Архивный снимок пирожковой на улице Горького в Москве натолкнул россиян на размышления о лучшей замене ушедшего из России «Макдоналдса». Фотографию опубликовали в Telegram-канале «Старая Москва».
Многие юзеры вспомнили, что в советское время вместо популярного «Макдоналдса» работали пирожковые, булочные, пельменные и чебуречные, что можно назвать лучшей альтернативой популярной сети ресторанов быстрого питания. Некоторые москвичи назвали свои самые любимые заведения. Среди них оказалось кафе с пончиками у станции метро «Маяковская» и пончиковая на улице Кибальчича.
«Пирожки, пончики, пельмени, сосисочные, чебуречные, беляши — все это гораздо лучше "Макдональдсов"», «А мне нравились жаренные пирожки, которые продавались на станции "Павшино". Всегда покупал, когда приезжал к бабушке в гости. Всего 10 копеек и уйма удовольствия», «Это была сказка! Эти пирожки были ну очень вкусные», — прокомментировали юзеры.