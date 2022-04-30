Техногенные серебристые облака над Петербургом показали на видео

В ночь с 29 на 30 апреля в небе над Петербургом заметили техногенные серебристые облака. О необычном частично природном явлении рассказали в Telegram-канале «Астро Фото Болото».
Причиной подобного небесного явления мог стать запуск ракеты «Ангара-1.2» со спутником «Космос (МКА-Р)» с космодрома в Плесецке.
«Постепенно облака распространились на более южные территории. Также наблюдался яркий след от запуска на фоне северного сияния», – написали в Telegram-канале.
На канале также уточнили, что обычно серебристые облака появляются в мезосфере и наблюдаются в летние месяцы.
«Считается, что их появление связано с кристаллизацией редкого водяного пара вокруг еще более редких частиц пыли или вулканического пепла. Природа возникновения серебристых облаков пока недостаточно изучена, но однозначно известно, что техногенные процессы при запусках космических ракет могут приводить к их возникновению», – сообщили в Telegram-канале «Астро Фото Болото».