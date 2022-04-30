Техногенные серебристые облака над Петербургом показали на видео

«Считается, что их появление связано с кристаллизацией редкого водяного пара вокруг еще более редких частиц пыли или вулканического пепла. Природа возникновения серебристых облаков пока недостаточно изучена, но однозначно известно, что техногенные процессы при запусках космических ракет могут приводить к их возникновению», – сообщили в Telegram-канале «Астро Фото Болото».