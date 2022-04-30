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44 минуты назад

Собака в Иркутске подружилась со львом и тигрицами. Видео

Александр Кузьмин

В Иркутской зоогалерее завязалась дружба между львом, двумя тигрицами и лабрадором. В четверг съемочная группа Ruptly познакомилась с пушистой компанией.

Собаку по кличке Эльза подселили к львенку Фортису год назад, когда малышу нужна была поддержка в реабилитационный период после операции. С тех пор животные неразлучны. Позже в вольере появились две тигрицы - Лаванда и Лиана.

По словам работников зоогалерии, роль лидера в "стае" взяла на себя Эльза. "Она их [хищников] действительно воспитывает. Если они начинают драться, и она понимает, что там какие-то серьезные нотки "рыка" проскакивают, то она вмешивается и разгоняет их по разным углам", - поделилась координатор "Дома природы" Людмила Ивушкина.

Женщина подчеркнула, что специалисты каждый день осматривают лабрадора на предмет травм и царапин, и пока никакой агрессии со стороны хищников по отношению к Эльзе замечено не было. Также в вольере установлена камера, чтобы следить за животными.

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